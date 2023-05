Die Tischtennis-Nationalmannschaft der Männer tritt beim Qualifikationsturnier in Kroatien an. Ein Neuling ist mit dabei.

Tischtennis

Junge FLTT-Auswahl kämpft um die EM-Teilnahme

Jan MORAWSKI Die Tischtennis-Nationalmannschaft der Männer tritt beim Qualifikationsturnier in Kroatien an. Ein Neuling ist mit dabei.

Die Tischtennis-Nationalmannschaft der Frauen ist bereits für die Team-WM in Malmö qualifiziert, die Männer wollen nun nachziehen. Nachdem das Team um Landesmeister Eric Glod im Oktober das „Stage 1“ in Bulgarien überstand, geht es nun in der nächsten Phase nach Kroatien. Dort trifft die FLTT-Auswahl auf Italien und Serbien.

Warum ein Bundesliga-Profi die Luxemburger fürchtet Tischtennisspieler Luka Mladenovic spielt Woche für Woche gegen die Besten der Welt. Doch Duelle mit den Trainingspartnern sind besonders schwierig.

Für die Luxemburger (Weltranglistenposition: 102) geht es am Freitag ab 9.30 Uhr gegen Serbien (38), das Duell mit den Italienern (76) beginnt am Samstag zur gleichen Zeit. Die beiden besten Mannschaften qualifizieren sich direkt für das Finalturnier in Schweden, die Drittplatzierten aller Gruppen spielen in einer K.-o.-Runde um das letzte verbleibende Ticket.

Dabei kämpfen die etablierten Nationalspieler Glod (Baden/A), Luka Mladenovic (Mainz/D) und Maël van Dessel (Hostert-Folschette) an der Seite eines Neulings: Der frisch gebackene U19-Landesmeister Tom Scholtes (Berburg) ist im Team von Trainer Peter Engel mit dabei. Die EM in Malmö findet vom 10. bis 17. September statt.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.