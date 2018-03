Christian Jung folgt am 1. Oktober Gilbert Neumann auf dem Posten des Generaldirektors der Coque.

Jung wird Neumann-Nachfolger

David Thinnes Gilbert Neumann geht am 1. Oktober in Rente. Neuer Generaldirektor der Coque wird dann Christian Jung.

Seit 2010 arbeitet Christian Jung in der Coque, seit Oktober 2014 war er als operationeller Direktor des nationalen Sport- und Kulturzentrums engster Mitarbeiter von Gilbert Neumann, der am 1. Oktober in Rente geht. Der 32-jährige Jung ersetzt Neumann dann auf dem Posten des Generaldirektors.

Dies hat der Verwaltungsrat auf seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Sportminister Romain Schneider hat diese Entscheidung entsprechend der Verwaltungsvorgaben angenommen.