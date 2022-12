Die beiden Luxemburger zeigen sich bei der Schwimm-WM in starker Form. Dem Sprinter gelingt sogar eine neue nationale Bestmarke.

Kurzbahn-WM

Julien Henx schwimmt so schnell wie noch nie

Julien Henx hat bei der Kurzbahn-WM in Melbourne einen neuen Landesrekord aufgestellt. Über 50 m Freistil schlug der 27-Jährige am Freitag in 21''57 an und verbesserte seine eigene Bestmarke aus dem Dezember 2019 (21''87) um mehr als zwei Zehntelsekunden.

„Das Aufwärmen war perfekt. Das Gefühl war da“, erklärte der Schwimmer. „Ich habe es wirklich genossen. Der Platz ist nicht so wichtig, die Zeit reicht aus, um mich glücklich zu machen.“ Am Ende landete Henx auf Rang 35. In seinem ersten WM-Rennen über 50 m Schmetterling hatte der Luxemburger in 23''30 als 38. angeschlagen.

Max Mannes schwamm über 400 m Freistil seine zweitschnellste Zeit (3'50''63) und schloss die Vorläufe auf einem guten 27. Platz ab. Sein letztes Rennen absolviert der 25-Jährige am Sonntag über 200 m Freistil.

