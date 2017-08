(dat) - Julie Meynen feiert heute ihren 20. Geburtstag. Am Montag erhielt die Schwimmerin die Unterstützung der Fondation Josy Barthel. Und am Mittwoch geht es nach Auburn, wo am kommenden Montag Training und Uni-Alltag beginnen.

Nach den Olympischen Spielen von Rio 2016 führte der Weg der Freistil-Spezialistin nach Auburn (USA), eine Autostunde von Atlanta entfernt ...