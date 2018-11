Viele Kinder in Luxemburg sind in einem Sportverein, der Lasep oder der Lasel aktiv. Trotzdem gibt es noch Luft nach oben. Die Bemühungen des Sportministeriums sorgen für Diskussionsstoff.

Jugendarbeit im Sport: Ausbaufähig

Knapp 39 000 Jugendlizenzen gab es im Jahr 2017 in den Luxemburger Sportverbänden. Dies geht aus der letzten Datenerfassung des Sportministeriums hervor. Einige kleinere Verbände tauchen allerdings noch nicht in der Statistik auf. In der Praxis treiben noch mehr Kinder und Jugendliche Sport: Die Heranwachsenden, die in der Lasep (Ligue des associations sportives de l'enseignement fondamental) beziehungsweise der Lasel (Ligue des associations sportives estudiantines luxembourgeoises) aktiv sind oder mit ihren Eltern laufen oder schwimmen gehen, werden in der Statistik nicht erfasst. Knapp 63 000 Kinder und Jugendliche lebten dem Statec zufolge 2017 im Großherzogtum.

Sportminister Romain Schneider bewertet die Situation mit zwiespältigen Gefühlen: "Es gibt noch Luft nach oben. Einerseits sind in den Verbänden und damit in den Vereinen viele Lizenzen im Umlauf, andererseits existiert aber auch das Gesellschaftsproblem von Übergewicht. Es gibt viele Kinder, die sich nicht genug bewegen, die viel sitzen und dabei dann etwas essen."

Das Sportministerium versucht mit gezielten Projekten und Initiativen wie der Bewegten Schule, bei der Lernen und Bewegen Hand in Hand gehen oder der Subventionierung von Bewegungsräumen in den Maisons Relais gegenzusteuern. Doch die Vorgehensweise des Sportministeriums stößt nicht überall auf Begeisterung. Nicole Kuhn-Di Centa, Vizepräsidentin der Lasep, wählt deutliche Worte: "Ich denke nicht, dass man künstliche Strukturen wie die Bewegungsräume schaffen muss, um die Kinder in Bewegung zu bringen. Da muss dann wieder geklärt werden, wer diesen Raum wann nutzen darf. In meinen Augen reicht eine Leiter oder ein Tor im Schulhof, damit die Kinder von sich aus ihren Bewegungsdrang ausleben. An der frischen Luft genügen einfache Mittel."

Kuhn-Di Centa ist der Auffassung, dass das Sportministerium seine Projekte zu stark in Eigenregie und ohne Rücksprache mit der Lasep durchführt. Diese Kritik will Sportminister Schneider allerdings nicht so stehen lassen: "Ich saß noch vor einigen Wochen mit der Lasep zusammen und wir haben uns konstruktiv ausgetauscht."

Die Lasep-Vizepräsidentin weist darauf hin, dass die Zusammenarbeit mit Unterrichtsminister Claude Meisch besser funktioniert. Auch mit den Sportclubs ziehe man an einem Strang. "Es schauen sehr oft Vertreter aus Sportclubs bei der Lasep vorbei und helfen mit." Die Lasep braucht viele helfende Hände. "Am Ende des Schuljahres 2017/2018 hatten 6 677 Kinder unter der Leitung von 681 Personen an unseren Aktivitäten teilgenommen. 650 Stunden werden pro Woche abgehalten", betont Kuhn-Di Centa.



"Es ist gut, dass Lehrer und Erzieher Aktivitäten der Lasep leiten können. Man muss sich allerdings auch bewusst sein, dass es nicht so einfach ist, eine Sportstunde zu halten. Deshalb greifen wir auch auf Personen zurück, die ein Sportdiplom oder einen Trainerschein in der Tasche haben. Diese können nach einer Schulung dann auch in den Einsatz."

König Fußball



Im vergangenen Schuljahr war die Lasep in 69 von 102 Gemeinden vertreten. "Wir werden immer wieder von Eltern gefragt, warum wir nicht in dieser oder jener Gemeinde vertreten sind", betont Kuhn-Di Centa. Sie hofft, dass in den kommenden Jahren Aktivitäten in allen Teilen des Landes angeboten werden können. Die Lasep trete dabei nicht in Konkurrenz zu den Sportvereinen. "Bei uns sind oft Kinder aktiv, die nicht so gerne in einem Verein sind. Es ist aber nicht selten so, dass sie über die Lasep viel Spaß an einer Sportart bekommen und danach in einen Verein eintreten."

Der Übergang von der Lasep in der Grundschule zur Lasel in der Sekundarschule funktioniert auch: Im Schuljahr 2017/2018 nahmen 4604 Schüler an den Aktivitäten der Lasel teil. Die Lasep und die Lasel können dennoch nur von der Beliebtheit des Fußballs träumen. Der Fußballverband FLF zählte im Jahr 2017 21 745 Jugendlizenzen gefolgt vom Basketball mit 3 066 und dem Turnen mit 2 954.