(LS) - Allison Berna verpasste bei der Jugend-Europameisterschaft im Karate in Sochi (RUS) nur knapp die Goldmedaille. Im Finale am Sonntag musste sie sich mit dem knappsten aller Resultate gegen die Schweizerin Nina Radjenovic geschlagen geben, nachdem sie zuvor in den Ausscheidungen gegen Sportler aus Montenegro, Polen und Frankreich gewonnen hatte. In der Klasse bis 61 kg bei den U21 wurde sie so Zweite.

Bereits am Sonntagmorgen hatte Laura Hoffmann in der nächsttieferen Kategorie (bis 55 kg) Bronze gewonnen. Obschon sie gleich in der ersten Runde gegen die spätere Finalistin ausschied, hielt sie sich in der Trostrunde mit Erfolgen gegen Gegnerinnen aus der Slowakei, Deutschland und Dänemark schadlos und sicherte sich Platz drei.

Junioren-Weltmeisterin Kimberly Nelting war am Samstag hinter den Erwartungen geblieben und bereits in der ersten Runde gegen eine Karateka aus Estland ausgeschieden.