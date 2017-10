(bob) - Was verbindet Mile Svilar, den nun jüngsten Torhüter der bisherigen Champions-League-Geschichte, der in der Startelf stand, mit Jan Ostrowski? Auf den ersten Blick nicht sehr viel. Während Svilar am Mittwochabend im Alter von 18 Jahren und 52 Tagen bei seinem Startelfdebüt für Benfica Lissabon in der Königsklasse Geschichte schrieb, steht Jan Ostrowski derzeit bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag. Der Nationalspieler kommt beim deutschen Traditionsclub allerdings bislang lediglich in der U19 zum Einsatz.

Während ein direktes Duell der beiden Fußballer somit derzeit in weiter Ferne liegt, gab es vor vier Jahren ein besonderes Aufeinandertreffen. Am 21. November 2013 traf die U15 der FLF-Auswahl in Schieren auf Belgien. Damals dauerte es nur zwei Minuten, bis es Ostrowski aus über 30 Metern per Fernschuss gelang, den belgischen Schlussmann Svilar zu überraschen, der zu weit vor seinem Tor stand.



Den Gästen gelang wenig später zwar der Ausgleichstreffer, Luxemburg durfte sich trotzdem über ein 1:1-Unentschieden gegen den Nachbarn freuen. Damals war Svilar noch bei Anderlecht aktiv, heute zählt er zu den talentiertesten Nachwuchstorhütern der Welt. Der Belgier unterbot beim 0:1 gegen Manchester United den ehemaligen spanischen Nationaltorhüter Iker Casillas, der bei seinem Champions-League-Debüt 1999 18 Jahre und 118 Tage alt war.