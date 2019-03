Ursprünglich wollte der Luxemburger Verband einen Durchgang des Europapokals in Kirchberg organisieren. Auf Wunsch der europäischen Dachunion wird das Turnier aber aufgewertet.

Judoturnier in der Coque avanciert zum Weltcup

Laurent SCHÜSSLER Ursprünglich wollte der Luxemburger Verband einen Durchgang des Europapokals in Kirchberg organisieren. Auf Wunsch der europäischen Dachunion wird das Turnier aber aufgewertet.

Gute Nachrichten für den einheimischen Judosport: Das ursprünglich für Mitte Juli diesen Jahres geplante Turnier in der Arena der Coque in Kirchberg erhält auf Wunsch des europäischen Dachverbandes EJU eine höhere Wertigkeit.



War ursprünglich ein Durchgang des Europacups mit Punkten ausschließlich für die europäische Rangliste vorgesehen, so findet jetzt ein europäischer Durchgang des Weltcups statt, ein sogenannter „European Judo Open“. Hier gibt es für die besten Judokas Punkte für die Weltrangliste zu gewinnen und weniger als ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Tokio dementsprechend auch für die Olympia-Qualifikation. Dies garantiert Luxemburg eine noch stärkere Besetzung. Die Judosektion der Luxemburger FLAM erwartet rund 400 Teilnehmer.



Neuer Termin ist das Wochenende des 28./29. September 2019. Im Anschluss an das Turnier findet ein internationales Trainingscamp in der Coque statt. Im Sommer 2020 findet dann die Europameisterschaft der Junioren in Luxemburg statt.