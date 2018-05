Manon Durbach zieht sich vom Hochleistungssport zurück. Das teilte die Judoka am Freitag in einer Pressemitteilung mit. Durbach war eine Kandidatin für Olympia 2020 in Tokio.

Judoka Durbach zieht Schlussstrich

Laurent SCHÜSSLER Manon Durbach zieht sich vom Hochleistungssport zurück. Das teilte die aktuell beste Luxemburger Judoka am Freitag in einer Pressemitteilung mit. Durbach war eine Kandidatin für Olympia 2020 in Tokio. Ein herber Schlag für den nationalen Judosport.

"Nach reiflicher Überlegung bin ich zum Schluss gekommen, dass ich mein großes Ziel, die Qualifikation für Olympia 2020 in der aktuellen Struktur im Großherzogtum nicht werde erreichen können. Ich ziehe mich daher mit sofortiger Wirkung aus dem Hochleistungssport zurück." Judoka Manon Durbach weist in ihrer am Freitag veröffentlichten Pressemitteilung darauf hin, dass es ihr nach Differenzen mit Nationaltrainer Ralf Heiler an der nötigen Motivation fehle, um weiterzukämpfen. Ihr letzter internationaler Auftritt war demnach die EM-Teilnahme Ende April in Israel.



Sie bedankt sich bei vielen Personen, die ihr im Verlauf ihrer Karriere zur Seite standen und erwähnt unter anderem ausdrücklich ihren langjährigen Trainer Frédéric Georgery (der Vorgänger von Heiler im Amt des Nationaltrainers).

Das 26-jährige Mitglied des COSL-Elitekaders war einer der Luxemburger Hoffnungen für die Olympischen Spiele in zwei Jahren in Tokio und hatte dementsprechend einen Vertrag für eine Olympiaförderung mit dem Luxemburger NOK unterschrieben. Im vergangenen Jahr war sie zudem in die Elitesportsektion der Luxemburger Armee aufgenommen wurde. Sie wird sich in Zukunft wieder ihren Studien widmen.