Bei der Judo-Weltmeisterschaft in Japan stieß Claudio Nunes dos Santos bis ins Achtelfinale vor. Zuvor waren ihm drei Siege gelungen.

Judo-WM: Nunes dos Santos ganz groß

Laurent SCHÜSSLER Bei der Judo-Weltmeisterschaft in Japan stieß Claudio Nunes dos Santos bis ins Achtelfinale vor. Zuvor waren ihm drei Siege gelungen.

Der einzige Luxemburger Vertreter bei der Weltmeisterschaft im Judo in Tokio, Claudio Nunes dos Santos, wusste mit einer fantastischen Leistung aufzuwarten. Das junge Talent, das noch der Altersklasse der Junioren angehört, konnte sich in der Klasse -73 kg unter 90 Konkurrenten am Ende über einen geteilten neunten Rang freuen. Zuvor waren der Nummer 131 der Weltrangliste Siege gegen Amanov (KGZ/WR 63), Nartey (GHA/166) und Jecminek (CZE/56) gelungen. Erst gegen Makhmadbekov (TJK/38), im World Ranking fast 100 Plätze besser klassiert, schied er nach Verlängerung aus.