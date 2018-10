2020 findet die Europameisterschaft der Judo-Junioren in Luxemburg statt. Der nationale Verband erhielt den Zuschlag von der europäischen Föderation.

Judo-EM der Junioren 2020 in Luxemburg

David THINNES

In zwei Jahren werden sich Europas beste Judokas in der Juniorenkategorie in Luxemburg messen: Der nationale Verband erhielt den Zuschlag für die EM im September 2020, wie die FLAM mitteilt. Bei den vergangenen Europameisterschaften traten 400 Athleten aus 42 Ländern an.

Als Testlauf organisiert die FLAM im Jahr davor (13. und 14. Juli) einen European Cup, in Zusammenarbeit mit den Verbänden der Großregion in Verbindung mit dem Projekt "Interreg Judo Cooperation". Hier werden ebenfalls etwa 400 Judokas aus 26 Nationen am Start sein.