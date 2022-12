Nach starken Auftritten bei der Weltmeisterschaft in Katar sind die Shootingstars heiß begehrt.

Fußball

Jude Bellingham und Co. werden durch die WM noch teurer

(sid) - FC Liverpool, Real Madrid, Paris SG oder Manchester City – Jude Bellingham kann sich seinen neuen Club aussuchen. „Ich werde es nicht verheimlichen, jeder will Bellingham“, sagt PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi über den Mittelfeldstar von Borussia Dortmund, der gerade bei der WM seinen Marktwert noch einmal richtig in die Höhe treibt: „Was für ein Spieler. Erste WM und so ruhig, entspannt, und selbstbewusst. Erstaunlich.“

Dass Bellingham den BVB im Sommer trotz eines Vertrages bis 2025 verlassen könnte, ist längst kein Geheimnis mehr. Doch der Engländer wird immer teurer und teurer, über 150 Millionen Euro werden wohl fällig. Eine Summe, die auch für europäische Spitzenclubs keine Kleinigkeit mehr ist. Doch Bellingham sei eben „etwas Besonderes“, wie Manchester Citys Teammanager Pep Guardiola sagt und „wirklich gut“. Außerdem: „Er ist erst 19.“ Vorne im Rennen soll aber auch Premier-League-Konkurrent Liverpool liegen.

Der niederländische Angreifer Cody Gakpo glänzt bislang bei der WM. Foto: AFP

Wie Bellingham nutzen auch zahlreiche andere Spieler die WM gerade als Startrampe für den nächsten Karriereschritt, die Clubs haben ihre Späher auf neue Stars angesetzt. So wird die niederländische Sturmentdeckung Cody Gakpo (23 Jahre, Eindhoven) mit Manchester United in Verbindung gebracht, Brasiliens Gabriel Martinelli (21, Arsenal) wird vom AC Mailand und dem FC Barcelona umworben und Marokkos Senkrechtstarter Sofyan Amrabat (26, Florenz) soll wie Bellingham bei den Reds auf dem Zettel stehen.

„Natürlich bekomme ich viele Anrufe für Sofyan. Die ganze Welt hat gesehen, dass er der beste defensive Mittelfeldspieler der Weltmeisterschaft ist“, sagt sein Agent Mohammed Sinouh selbstbewusst.

Sofyan Amrabat (l.), hier gegen Spaniens Ferran Torres (r.), präsentiert sich bei der WM extrem zweikampfstark. Foto: AFP

Aufmerksamkeit erregte auch Kroatiens Abwehrtalent Josko Gvardiol. Der 20-Jährige steht bei Leipzig unter Vertrag. Angeblich ist der FC Chelsea bereit, 90 Millionen Euro für den laut Nationaltrainer Zlatko Dalic „besten Verteidiger der Welt“ zu zahlen. Aber auch Real Madrid um Gvardiols Landsmann Luka Modrić wird immer wieder als Interessent genannt.

Jamal Musiala, einer der wenigen Lichtblicke der deutschen Nationalmannschaft bei dieser WM, soll gar nicht erst auf Wechselgedanken kommen. Der FC Bayern strebt eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem 19-Jährigen an, der noch bis 2026 an den Verein gebunden ist. „Jamal ist ein wichtiger Baustein für die Zukunft des FC Bayern“, sagte Vorstandschef Oliver Kahn in der „Sport Bild“. Der Rekordmeister will bei seinem Juwel nicht das gleiche Schicksal erleiden, wie es dem BVB bei Bellingham droht.

