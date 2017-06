Für die Luxemburger Basketballmänner geht es heute um Bronze. Um 17.30 Uhr müssen sie gegen Island ran.

Die Frauen verpassen ihre Titelverteidigung und kämpfen um 12.30 Uhr ebenfalls gegen Island um Silber.

Im Beachvolleyball haben die Männer ab 15 Uhr eine Chance auf die Bronzemedaille.



Im Bogenschießen (ab 9 Uhr) haben die Luxemburger eine Medaille schon sicher. Denn im entscheidenden Duell im Recurve kommt es zu einem rein Luxemburger Duell zwischen Jeff Henckels und Joe Klein. Im Kampf um Platz drei steht Carmen Beaudeux, die einzige weibliche Recurve-Starterin aus Luxemburg. Pit Klein tritt im Kampf um Bronze gegen den Isländer Gudmundur Gudjohnsson an.

Im Schwimmen stehen heute ab 17.30 Uhr die Finals an. Über 400 m Lagen der Frauen schwimmt Manon van den Bossche mit. Pit Brandenburger und Raphaël Stacchiotti messen sich über 400 m Lagen. Außerdem tritt Monique Olivier über 800 m Freistil der Frauen an. Den Abschluss machen die beiden 4 x 100 m Freistil-Staffeln.



Im Tennis haben sich Eléonora Molinaro und Ugo Nastasi für das Finale qualifiziert. Molinaro trifft auf Raluca Serban (CYP). Nastasi trifft auch Florent Diep, der für Monaco startet. Die beiden Luxemburger stehen außerdem auch im Doppel im Finale gegen Eleftherios Neos und Raluca Serban aus Zypern.

In den Tischtenniswettbewerben stehen heute ab 10 Uhr die Ausscheidungen in der Einzelkonkurrenz (M und F) an.



Außerdem treffen die Volleyballmänner um 10 Uhr auf Monaco und die Frauen um 15 Uhr auf Island.