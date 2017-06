(müs) - Bei den Spielen der kleinen europäischen Staaten in San Marino ist der Terminplan der Luxemburger Sportler wieder randvoll.

Die Basketballfrauen müssen nach ihrem Erfolg gegen Zypern, um 12.30 Uhr gegen das starke Team aus Malta ran. Die Männer haben noch den ganzen Tag Zeit, sich von ihrer 70:74-Niederlage gegen Zypern erholen - um 20 Uhr geht es gegen San Marino.

Im Bogenschießen stehen ab 11 Uhr die Direktausscheidungen in der Einzelkonkurrenz in Compound und Recurve an.



Die Luxemburger Leichtathleten haben heute einen richtig langen Tag. Unter anderem werden die 400 m Hürden der Frauen (Reuland), 400 m Hürden der Männer (Frisch) und die 1 500 m der Männer (Bertemes) mit Luxemburger Beteiligung ausgetragen.



Nach dem gestrigen sehr erfolgreichen Tag der Schwimmer, springen auch heute wieder einige Luxemburger ins Becken. ÜBer 50 m Freistil sind es Maria Perez Garcia und Jacqueline Banky. Bei den Männern haben Julien Henx und Pit Brandenburger Chancen auf weitere Medaillen. Brandenburger tritt auch gegen Raphaël Stacchiotti über 200 m Freistil an.



Im Tennis stehen Eléonora Molinaro und Ugo Nastasi stehen beim Einzelturnier im Halbfinale. Beide kämpfen weiter um Gold. Die Luxemburgerin trifft heute (10 Uhr) im Halbfinale auf die Malteserin Francesca Curmi, Nastasi misst sich im zweiten Spiel nach 10 Uhr mit Lucas Catarina (MON). Im Mixed-Doppel tritt das Duo gegen Asciak und Elaine Genovese (MON) an. Nastasi und Knaff treffen im Halbfinale der Männer heute auf die Zyprioten Menelaos Efstathiou und Eleftherios Neos

Im Tischtennis stehen heute die Doppelbegegnungen auf dem Plan. um 9.30 Uhr beginnen die Ausscheidungen, das Finale der Männer ist um 18, das der Frauen um 19 Uhr.



Im Volleyball treffen die Luxemburger Männer um 17.30 Uhr auf Zypern, die Frauen um 20.45 Uhr auf San Marino.