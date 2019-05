Einige Athleten aus der Vatikanstadt gehen bei den Spielen der kleinen europäischen Staaten in Montenegro an den Start. Es ist das erste Mal, dass der kleinste Staat der Welt bei den JPEE mitmacht.

JPEE: Vatikan in Montenegro dabei

(jot/jan) - Erstmals in der Geschichte der kleinen eurpäischen Staaten ist eine kleine Delegation des Vatikans dabei. Der kleinste anerkannte Staat der Welt (rund 1 000 Einwohner) wird abseits der Wertung an den Leichtathletikwettkämpfen teilnehmen.

Die Ankunft der Luxemburger Am Sonntagnachmittag ist die Luxemburger Delegation für die Spiele der kleinen europäischen Staaten im olympischen Dorf angekommen. Bei Regen begaben sich die Sportler in ihr Domizil im montenegrinischen Budva.

"Athletica Vaticana ist als die Nationalmannschaft des Vatikans eingeladen worden, an den Spielen teilzunehmen“, erläuterte der vatikanische Sportverantwortliche Melchor Sanchez de Toca vor zwei Tagen gegenüber "Vatikan News". "Wir werden mit einer kleinen Delegation von vier Athleten anreisen und wollen dabei wie immer das Zeugnis der Frohen Botschaft überbringen, mit einem gesunden und erfüllten Leben."



Die ersten Entscheidungen in der Leichtathletik fallen am Mittwoch, am Dienstag wird trainiert. Ob und wie die Sportstätten wegen des Regens benutzt werden können, wollen die Verantwortlichen spontan entscheiden.