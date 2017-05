(müs) - So kann es weitergehen: Die ersten Entscheidungen bei den JPEE in San Marino sind gefallen und Luxemburg konnte schon einige Erfolge feiern.

Für die ersten Medaillen haben die Radsportlerinnen gesorgt. Dort schafften es sogar zwei Luxemburgerinnen aufs Treppchen. Elise Maes (2.20'08'') fuhr im Radrennen der Frauen auf Platz eins mit 7'14'' Vorsprung auf die Zweitplatzierte Erla Sigurlaug Sigurdardottir aus Island. Edie Rees landete zeitgleich mit der Zweiten auf dem dritten Platz und holte Bronze. Damit hat Luxemburg auch Gold in der Mannschaftswertung gewonnen.



Auch bei den Männern siegte ein Luxemburger. Pit Leyder gewann im Massenspurt vor Federico Olei aus San Marino. In der Mannschaftswertung haben die Männer knapp das Podest verpasst und Platz vier belegt.



Auch im Boule gab es zwei Medaillen. Alain Laterza und Claudio Contardi haben im Pétanque die Goldmedaille gewonnen. 16 Jahre nach seinem Einzelerfolg in San Marino sichert sich Laterza erneut Gold, diesmal im Doppel. Im Einzel hat er am Mittwoch Chancen auf eine weitere Medaille. Im Lyonnaise haben Jérôme Munhoven und Gary Barone im Doppel die Bronzemedaille gewonnen.

Den Erwartungen mehr als gerecht wurden auch die Schwimmer. Raphaël Stacchiotti sicherte sich direkt am ersten Wettkampftag zwei Goldmedaillen (200 m Schmetterling, 200 m Lagen) und stellte zudem über 200 m Schmetterling einen neuen Landesrekord auf. (2'06''60). Gleiches gelang Julien Henx auf den 100 m Freistil in 50''11. Doch nicht nur Henx brillierte mit seiner nationalen Bestmarke und dem Triumph, auch Pit Brandenburger zeigte eine starke Leistung und holte in 50''69 Silber.

Auf den 200 m Rücken sicherten sich zudem Jacqueline Banky (2'20''70) und Max Mannes (2'06''78) Silber.

Siege im Volleyball und Tennis



Die Basketballmänner haben ihr erstes Spiel bei den Spielen der kleinen Staaten mit 57:79 gegen Montenegro verloren.



Die Volleyballfrauen siegten zum Auftakt souverän 3:0 gegen Liechtenstein.



Im Tennis haben Alex Knaff (Weltranglistenposition: 1 655) und Ugo Nastasi in der Einzelkonkurrenz der Männer die zweite Runde erreicht. Knaff setzte sich mit 6:1, 6:1 gegen Omar Sudzuka (-) aus Monaco durch und trifft nun auf dessen top gesetzten Landsmann Florian Diep (755). Nastasi siegte gegen Vital Leuch (FL) (2:6, 6:1, 6:0) und trifft nun auf Matthew Asciak aus Malta.



Im Beachvolleyball verloren die Frauen die erste Partie recht deutlich. Am Ende stand es gegen Monaco 0:2. Auch die Männer verloren. Gegen Andorra stand es am Ende ebenfalls 0:2.

Im Tischtennis gab es zum Auftakt einen Erfolg und eine Niederlage. In den Ausscheidungen der Mannschaftkonkurrenzen siegten die Frauen 3:0 gegen Island, die Männer unterlagen 0:3 gegen Monaco.