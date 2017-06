(müs/LS) - In der Leichtathletik gab es zum Abschluss zwei Goldmedaillen. Neben Pol Mellina über 10.000 m gewann auch die 4 x 400 m Staffel der Männer Gold. Silber ging an Lara Marx über 100 m Hürden und Tom Reuter im Speerwurf. Bronze gewannnen Victoria Rausch (100 m Hürden), Patrizia van der Weken (200 m), Kevin Rutaure (Hochsprung) und die Sprintstaffel der Frauen. Die 4 x 400 m der Frauen wurde zwar ebenfalls Dritte, da jedoch nur drei Nationen am Start waren, gab es keine Medaille.

Nach dem 3:0-Erfolg über Malta gewannen die Luxemburger Volleyballerinnen ebenfalls Bronze.

Die Tennisspieler Eleonora Molinaro (Weltranglistenposition: 903) und Ugo Nastasi (-) haben das Einzelfinale verloren. Molinaro unterlag Georgina Raluca Serban (394) aus Zypern mit 5:7, 4:6. Nastasi verlor 3:4, 4:6 gegen Florent Diep (755/MON). Dem Luxemburger machte dabei eine Verletzung an der Schulter zu schaffen.

Gewonnen und doch verloren haben die Basketballmänner. Ihr letztes Spiel in San Marino gewannen sie gegen Andorra 98:84. Trotzdem müssen sie sich wegen der schlechteren Punktedifferenz mit Rang vier zufrieden geben.



Im Tischtennis hat Gilles Michely das Finale gegen Anthony Peretti (MON) mit 0:3 verloren. Im rein Luxemburger Finale der Frauen setzte sich Danielle Konsbruck am Ende knapp mit 3:2 vor Tessy Gonderinger durch.



Im Einzelzeitfahren der Frauen im Radsport belegten Elise Maes (19''24'11) und Anne-Sophie Harsch (19'56''86) die Plätze zwei und drei hinter Antri Christoforou (18'53''24) aus Zypern.