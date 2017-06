(müs) - Verloren und doch gewonnen haben am letzten Tag der JPEE in San Marino die Tennisspieler. Sowohl Eleonora Molinaro (Weltranglistenposition: 903) als auch Ugo Nastasi (-) haben das Einzelfinale verloren - und Silber gewonnen. Molinaro unterlag Georgina Raluca Serban (394) aus Zypern mit 5:7, 4:6. Nastasi verlor 3:4, 4:6 gegen Florent Diep (755) aus Montenegro. Dem Luxemburger machte dabei eine Verletzung an der Schulter zu schaffen. Beide Luxemburger freuten sich trotz der Niederlage über die Silbermedaille.

Gewonnen und doch verloren haben die Basketballmänner. Ihr letztes Spiel in San Marino gewannen sie gegen Andorra 98:84. Trotzdem müssen sie sich wegen der schlechteren Punktedifferenz mit Rang vier zufrieden geben.



Im Tischtennis hat Gilles Michely das Finale gegen Anthony Peretti aus Montenegro mit 0:3 (8:11, 9:11, 3:11) verloren. Im rein Luxemburger Finale setzte sich Danielle Konsbruck am Ende knapp mit 2:3 (11:4, 11:8, 12:10, 9:11, 11:9) vor Tessy Gonderinger durch.



Die Mountainbiker Elise Maes (19''24'11) und Anne-Sophie Harsch (19'56''86) belegten die Plätze zwei und drei hinter Antri Christoforou (18'53''24) aus Zypern.