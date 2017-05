(jg) - Am Montagabend werden die 17. Spiele der kleinen europäischen Staaten in San Marino ab 21 Uhr in Anwesenheit von Erbgroßherzog Guillaume und Prinzessin Stéphanie eröffnet.



Nun steht auch fest, wer bei der Eröffnungsfeier die Luxemburger Fahne tragen wird: Die Ehre kommt der 25-jährigen Judoka Manon Durbach zu. Erinnern wir daran, dass vor zwei Jahren Ralf Lentz (Volleyball) als Fahnenträger designiert wurde, vor vier Jahren bei den Spielen in Luxemburg durfte Sascha Palgen (Turnen) die Luxemburger Delegation ins Stade Josy Barthel führen.