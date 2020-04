Die Spiele der kleinen europäischen Staaten 2021 in Andorra werden verlegt. Als neuer Termin für die JPEE ist 2025 eine Möglichkeit.

JPEE 2021 in Andorra verlegt

David THINNES

Es stand ein Fragezeichen hinter der Austragung der JPEE 2021 in Andorra (31. Mai bis 5. Juni): Seit Dienstag gibt es Gewissheit, dass die Spiele der kleinen europäischen Staaten nicht am programmierten Termin ausgetragen werden können.

Dies teilte der Präsident des Nationalen Olympischen Komitees von Andorra, Jaume Marti Mandico, seinen Amtskollegen in einem Brief mit: "Wegen der aktuellen wirtschaftlichen und sportlichen Lage müssen wir die Spiele auf ein späteres Datum verlegen." Am Donnerstag wird es eine Sitzung geben, in der weitere Details geklärt werden.

2023 finden die JPEE in Malta statt. Eine Verlegung über das Jahr 2021 hinaus ist durchaus eine Option, für das Jahr 2025 wurde nämlich noch kein Organisator gefunden. "Es sieht ganz danach aus, dass die Spiele auf 2025 verlegt werden", versicherte Marc Theisen, ehemaliger COSL-Präsident und aktueller Generalsekretär der Spiele der kleinen europäischen Staaten am Dienstagabend.

