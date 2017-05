(LS) - Am Mittwochabend ist die offizielle Delegation für die Spiele der kleinen europäischen Staaten vom 30. Mai bis 3. Juni in San Marino in den Räumlichkeiten der BGL BNP Paribas in Kirchberg vorgestellt worden. Mehr als 150 Sportler vertreten Luxemburg bei diesem Ereignis und kämpfen gegen Athleten aus acht anderen kleinen Nationen im Bogenschießen, in der Leichtathletik, im Basketball, Beachvolley, Boule, Radsport, Judo, Schießen, Tennis, Tischtennis und Volleyball um Gold, Silber und Bronze.

COSL-Präsident André Hoffman sprach im Beisein von Staatssekretärin Francine Closener von der Wichtigkeit der Spiele und zeigte sich erfreut, dass die Spiele, deren Ursprung in die 80er-Jahre des vorigen Jahrhunderts zurückgeht, es nun bereits in den dritten Zyklus schaffen. Er hoffe, dass Luxemburg erstmals im Ausland die Medaillenwertung gewinnen könne.