Basketballpodcast Joy Baum: „Ich dachte: Wo bin ich hier gelandet?“ von Bob HEMMEN | Vor 42 Minuten Bei „And One“ spricht die Nationalspielerin über den Beginn ihrer Profi-Karriere und das Leben in Chemnitz.

Joy Baum kann sich seit einigen Monaten Profi-Basketballerin nennen. In der neuen Folge von „And One - De Basketpodcast“ erzählt die 20-Jährige, wie es zum Wechsel zum deutschen Zweitligisten Chemnitz kam.

Außerdem berichtet Baum von der Zeit in der Armee. Dabei erinnert sich die Sportsoldatin daran, wie sie kurz ans Aufhören dachte. Zudem spricht die junge Nationalspielerin über Vorbilder.

Die Audioversion des Podcasts ist auf allen großen Plattformen zu hören. Hier finden Sie die bisher veröffentlichten Episoden.

„And One“ ist auch auf Instagram.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.