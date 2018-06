Es war mit der größte Triumph der Luxemburger Sportgeschichte, als Josy Barthel 1952 in Helsinki Olympiasieger wurde. Am Donnerstag stellt Pierre Gricius in Mamer seine Biografie über Josy Barthel vor.

Sport 1

Josy Barthel, ein Ausnahmeläufer

Es war mit der größte Triumph der Luxemburger Sportgeschichte, als Josy Barthel 1952 in Helsinki Olympiasieger wurde. Am Donnerstag stellt Pierre Gricius in Mamer seine Biografie über Josy Barthel vor.

(pg/das) - Am Donnerstag von 19 Uhr an stellt Pierre Gricius im Festsaal des Mamer Schlass seine bei den Editions Saint-Paul erschienene Biografie über Josy Barthel vor. Der Leichtathlet war nicht nur Olympiasieger, sondern brachte nach seinem Triumph in Helsinki auch den Luxemburger Sport als Entscheidungsträger nach vorne. Am 24 ...

Als Abonnent des Luxemburger Wort (Komplett- oder Digital-Abo) können Sie direkt auf alle Inhalte von Wort+ zugreifen. Sofort weiterlesen Senden Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. Geben Sie einfach Ihre E-Mail Adresse ein und lesen Sie den vollständigen Artikel.