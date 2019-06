John Komen hat es geschafft. Der Kenianer hat sich nach 2015 und 2016 zum dritten Mal den Sieg beim ING Night Marathon gesichert.

John Komen zum Dritten

(SH) - Zweimal war er bei seinem Vorhaben gescheitert, am Samstag ist es John Komen nun aber gelungen. Der Kenianer hat sich als erster Athlet zum dritten Mal in die Siegerliste des ING Night Marathon eingetragen, dies nach 2015 und 2016.



Komen ließ dabei keinen Zweifel daran aufkommen, dass er diesen Sieg wirklich wollte. Bereits nach 22 Kilometern löste er sich von seinen Verfolgern und lief dann ein konstant hohes Tempo. Dennoch schaffte er es nicht, den Streckenrekord (2h12'57") aus dem Vorjahr zu unterbieten (2h16'05").



Die weiteren Podiumsplätze gingen ebenfalls an Kenya. Joseph Munywoki wurde Zweiter, Philip Kiplagat Dritter. Als erster Luxemburger überquerte Philippe Gillen die Ziellinie.



Bei den Frauen kam es unterdessen ebenfalls zu einen kenianischen Triplé: Betty Chepkwony setzte sich vor Rebby Cherono und Sarah Lagat durch. Als erste Luxemburgerin lief Karin Schank in einer Zeit von 3.05‘21“ ins Ziel. „Ich wollte eigentlich unter drei Stunden bleiben. Bei halber Distanz habe ich aber gemerkt, das das nicht drin ist“, erklärte Schank, dass ihr die Hitze zu schaffen machte.

Belgischer Sieg beim Halbmarathon

Über die 21,1 km ging der Sieg an Justin Mahieu. Der Belgier folgte zu Beginn des Rennens den stärksten Marathonläufern. „Ich dachte nicht, dass sie bei der Hitze so einen schnellen Start hinlegen würden“, erklärte Mahieu. Als Zweiter kam Christophe Kass ins Ziel, dies vor Yannick Lieners. Dabei hatte der CAB-Athlet den schnelleren Start erwischt und lag bis Kilometer 15 in Führung. „Nach zwei zweiten Plätzen wollte ich endlich einen Sieg feieren. Ich bin ein Risiko eingegangen und habe verloren“, zeigte sich Lieners zwar enttäuscht, aber sportlich.



Kass lief in der Oberstast an Lieners vorbei und ließ sich nicht mehr einholen. Am Ende durfte er sich in 1.11‘30“ über eine Bestzeit freuen. „Ich habe mich an Yannick orientiert, wollte sein hohes Tempo anfangs aber nicht mitgehen“, so Kass.



Christophe Kass, Justin Mahieu und Yannick Lieners Foto: Vincent Lescaut

Bei den Frauen feierte Liz Nepper einen klaren Sieg. „Ich hatte Angst wegen der doch recht hohen Temperaturen. Doch ich hatte einen guten Tag erwischt und bin erstmals nicht auf den letzten Kilometern eingebrochen“, so die Siegerin.



Rang zwei sicherte sich Jackie Mores vor Amélie Franc (F). „Nach zehn Kilometern fühlte ich mich nicht mehr ganz so gut, doch ich konnte mich wieder fangen“, zog Mores ein positives Fazit.