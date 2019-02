Vor einem Monat traf Ryan Johansson die Entscheidung, für Irland zu spielen. Doch dieses Vorhaben könnte scheitern.

Johanssons Zukunft doch nicht geklärt

Bob HEMMEN Vor einem Monat traf Ryan Johansson die Entscheidung, für Irland zu spielen. Doch dieses Vorhaben könnte scheitern.

Ryan Johansson gilt als großes Talent. Der 18-Jährige, der für die U19 des FC Bayern aufläuft, traf vor einem Monat eine folgenschwere Entscheidung. Er entschied sich dazu, für die irische Nationalmannschaft aufzulaufen. Dies erzählte seine irische Mutter den Medien aus ihrer Heimat.

Johansson ist in Luxemburg geboren, weil sein Vater aus Schweden stammt, lief er für die Nachwuchsteams aller drei Nationen auf. Doch lediglich für die Jugendauswahl der FLF bestritt er Pflichtspiele.

Genau das könnte jetzt zum Problem werden. Als Johansson am 21. Oktober 2016 für die U17 spielte, soll er noch nicht im Besitz eines irischen Passes gewesen sein.



Die FIFA-Regularien sind klar: Das Wechselrecht kann nur beansprucht werden, wenn der Spieler von seinem heutigen Verband noch in keinem A-Länderspiel eines offiziellen Wettbewerbs eingesetzt wurde (Voll- oder Teileinsatz) und er zum Zeitpunkt des ersten Voll- oder Teileinsatzes in einem Länderspiel in einem offiziellen Wettbewerb seines bisherigen Verbands bereits im Besitz der Staatsbürgerschaft des Verbands war, für dessen Verbandsmannschaft er die Spielberechtigung erlangen will.



Ob der irische Verband bereits eine Anfrage beim Weltverband gestellt hat, ist unklar. Ryan Johansson und seine Familie wollten sich auf LW-Nachfrage hin nicht dazu äußern.



Der FLF bleibt somit nichts anderes übrig, als abzuwarten.