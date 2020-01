Der luxemburgische Fußballer Ryan Johansson könnte den FC Bayern München in den kommenden Tagen verlassen. Er befindet sich bereits in Spanien.

Johansson vor Wechsel nach Sevilla

Jan MORAWSKI

Fußballer Ryan Johansson steht kurz vor einem Wechsel vom FC Bayern zum FC Sevilla. Das meldet "ElDesmarque" aus Spanien. Demnach sei der 18-Jährige vorerst für die Reserve des spanischen Traditionsclubs vorgesehen, könnte aber auch in der ersten Mannschaft in La Liga seine Chance bekommen. Er soll in den kommenden Tagen einen Vertrag unterschreiben.

"Ich bin nicht abgeneigt" Ryan Johansson kam in den vergangenen Wochen drei Mal bei den Profis des FC Bayern zum Einsatz. Nun wartet er auf den Anruf des Luxemburger Nationaltrainers Luc Holtz.

Nach LW-Informationen befindet sich Johansson zur Zeit in Sevilla. Der 1,80 m große Mittelfeldakteur spielte zuletzt für die Münchner U19. Für welche Nationalmannschaft der Sohn eines Schweden und einer Irin auflaufen wird, ist noch nicht entschieden.