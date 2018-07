Die Bundesliga-Vorbereitung läuft bereits. Beim FC Bayern München trainierte am Donnerstag der Luxemburger Ryan Johansson, der seit dieser Saison bei den U17 aufläuft, bei den Profis mit.

Johansson trainiert mit den Bayernprofis

David THINNES

Seit dieser Saison spielt der Luxemburger Ryan Johansson in der U17-Auswahl des FC Bayern München. Am Donnerstag durfte der 17-Jährige, genauso wie einige andere Jugendspieler, mit den Profis trainieren.

Wegen der WM waren noch nicht alle Spieler anwesend. Bei der Einheit, die in Abwesenheit von Chefcoach Niko Kovac (Magenverstimmung) von Co-Trainer Robert Kovac geleitet wurde, waren unter anderem Arjen Robben, Javier Martinez und Sandro Wagner präsent.

Bis zu zwölf Jugendspieler füllen aktuell den Profikader auf. Und einige werden auch die Chance erhalten,die Bayern auf ihrer USA-Reise (23. bis 30. Juli) zu begleiten. Dort finden zwei Spiele des International Champions Cups gegen Juventus Turin und Manchester City statt.



In der Münchner Tageszeitung "tz" (https://www.tz.de/sport/fc-bayern/talente-spielen-unter-kovac-vor-sind-sie-bayerns-zukunft-10030499.html) wird Johansson im Artikel zum Training fol­gen­der­ma­ßen beschrieben: "Das Talent mit Zopf (17) aus Luxemburg hatte Anlaufschwierigkeiten in München, wurde seit Jahresbeginn aber immer stärker. In der U17 spielte er rechts in der Viererkette oder im zentralen Mittelfeld."