Johansson fühlt sich beim FC Bayern wohl

Ryan Johansson ist der erste Luxemburger, der für den FC Bayern München spielt. Am Wochenende zeigte der 17-Jährige dem "Luxemburger Wort" den FC Bayern Campus.

An der Ingolstädter Straße in München fühlt sich Ryan Johansson wohl. In der U17-Mannschaft des deutschen Rekordmeisters gehört der Blondschopf zum Stammpersonal.

Punkt 11 Uhr in München. Der Schiedsrichter pfeift das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt an. Doch das Geschehen spielt sich weder in der Allianz-Arena ab, noch kämpfen jetzt Robert Lewandowski, Franck Ribéry oder Kevin-Prince Boateng um Punkte, sondern Nachwuchsspieler, die hoffen, mal in die Fußstapfen der großen Stars zu treten. Unter ihnen befindet sich mit Ryan Johansson auch ein Luxemburger.



Der 17-Jährige bildet am Samstag im Nachwuchsleistungszentrum des deutschen Rekordmeisters neben Malik Tillman die Doppelsechs der U17-Mannschaft ...