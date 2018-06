Nach dem Sieg der FLF-Auswahl gegen Georgien war die Freude bei den Luxemburgern groß. Nationaltrainer Luc Holtz und einige Nationalspieler äußerten sich zur Begegnung.

Joachim: "Ich habe einfach richtig gestanden"

(jan/DaH) - Der Jubel nach dem Schlusspfiff war riesig. Sogar Trainer Luc Holtz war nicht zu halten und feierte gemeinsam mit seiner Mannschaft und den Fans im Stade Josy Barthel den 1:0-Sieg gegen Georgien. Wenig später war der FLF-Coach zwar zufrieden, aber auch kritisch: "Wir sind natürlich froh über den Sieg, denn er war absolut verdient. Aber vor allem in der ersten Halbzeit haben wir zu viele leichte Bälle weggegeben. Wir hatten uns außerdem vorgenommen, gegen die starke Offensive Georgiens höher zu verteidigen, standen aber zu tief. In der zweiten Hälfte haben wir das besser gemacht."



Ein Stein vom Herzen



Damit meinte Holtz unter anderem seinen Außenverteidiger Matthias Jänisch, der vor dem Siegtreffer durch Aurélien Joachim entscheidend bis zur gegnerischen Grundlinie durchbrach. "Während es gegen Senegal auf den Außenbahnen vor allem darum ging, defensiv kompakt zu stehen, erwartete der Trainer nun von uns, auch Offensivakzente zu setzen. Beim Tor des Tages haben wir diese taktische Forderung perfekt umgesetzt", sagte der Differdinger.



Luc Holtz: "Wir sind natürlich froh über den Sieg, denn er war absolut verdient." Foto: Ben Majerus

Torschütze Joachim fiel dabei in Anbetracht der Insolvenz seines Clubs Lierse ein Stein vom Herzen. "Ich habe einfach richtig gestanden. Besonders nachdem die vergangenen Wochen in Belgien für mich eher enttäuschend verliefen, freut es mich jetzt umso mehr, mit einem Erfolgserlebnis in die Sommerpause zu gehen."



Für Laurent Jans war der Sieg gegen Georgien vor allem einer gegen einen starken Gegner, der dem Team aus Österreich in der WM-Qualifikation im September ein 1:1 abgerungen hatte. "Deshalb ist dieser Erfolg noch höher einzuschätzen", sagte er.



Glücklicher Keeper



Ein weiterer Matchwinner der FLF-Auswahl stand in der zweiten Halbzeit zwischen den Pfosten. Ralph Schon war bei den wenigen brenzligen Situationen im Luxemburger Strafraum auf dem Posten: "Es hat großen Spaß gemacht. Ich bin dankbar, dass ich zum Einsatz gekommen bin. Und es ist noch schöner, weil wir gewonnen haben."



Trotzdem sei es ungewohnt gewesen, nur eine Halbzeit zu spielen. "Die Vorfreude auf die Nations League ist sehr groß. Aber ist es auch schön, jetzt erst einmal Pause zu haben."