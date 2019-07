Im Hinspiel der ersten Qualifikationsrunde der Europa League im Fußball trifft Jeunesse mit Tobol auf ein kasachisches Spitzenteam. Die Escher sind klarer Außenseiter.

Jeunesse vor hoher Hürde

Joe TURMES Im Hinspiel der ersten Qualifikationsrunde der Europa League im Fußball trifft Jeunesse mit Tobol auf ein kasachisches Spitzenteam. Die Escher sind klarer Außenseiter.

Jeunesse feiert am Mittwochabend nach drei Jahren Abwesenheit seine Rückkehr auf europäischer Bühne. Die Escher empfangen Tobol Kostanay aus Kasachstan zum Hinspiel in der ersten Qualifikationsrunde der Europa League. Von 17.55 Uhr an wird der Ball im Stade de la Frontière rollen.

Der Gegner hat keinen bekannten Namen, weist allerdings eine beachtliche Qualität auf. Dies wird an der Tabelle Kasachstans ersichtlich: Kostanay belegt den zweiten Rang punktgleich mit Tabellenführer Astana und hat noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand. In 17 Spielen wurden bereits 38 Punkte gesammelt. "Der Gegner ist uns in allen Belangen überlegen", betont der neue Coach der Escher Jeunesse, Nicolas Huysman. "Es handelt sich um einen Profiverein, der sich auf einem anderen Niveau als wir bewegt." Der 51-Jährige sieht aber auch eine Chance in dieser Konstellation: "Wir haben nichts zu verlieren. Meine Spieler sollen mutig spielen."

In der vergangenen Saison war Jeunesse die positive Überraschung der Hinrunde und überwinterte auf Platz eins der BGL Ligue. In der Rückrunde tat man sich aber viel schwerer. Der Rekordmeister schloss die Saison aber immerhin auf dem dritten Rang ab und sicherte sich die Europapokalteilnahme. Abgänge konnten dennoch nicht vermieden werden.

Schmerzhafte Abgänge

Nach Saisonende haben mit Ricardo Delgado, Antonio Luisi, Omar Natami (alle in Richtung F91) und Joël Pedro (Hesperingen) vier Leistungsträger den Verein verlassen. "Ich muss ein neues starkes Team zusammenstellen", betont Huysman. In seinen Augen fehlen allerdings noch zwei Schlüsselspieler: "Im Mittelfeld könnten wir einen erfahrenen defensiven Akteur gut gebrauchen. Im Sturm haben wir keinen Vollstrecker. Neuzugang Yannick Makota stößt eher in die Räume." Der Verwaltungsrat will ihm beide Wünsche erfüllen, wenn die passenden Spieler zu vertretbaren Bedingungen auf dem Transfermarkt zu haben sind.

Am Mittwochabend muss es allerdings das momentan zur Verfügung stehende Aufgebot richten.