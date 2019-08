Jeunesse benötigt am Donnerstagabend in Guimaraes unbedingt einen Auswärtstreffer. Trainer Nicolas Huysman ließ deshalb im Abschlusstraining Offensivstandards trainieren.

Jeunesse trainiert Offensivstandards

Von 21 Uhr Luxemburger Zeit an wird Jeunesse am Donnerstagabend in Guimaraes versuchen, das fast Unmögliche möglich zu machen. "Der späte – und nachweislich irreguläre, da abseitsbedingte - Gegentreffer im Hinspiel hat unsere Ausgangslage natürlich erheblich komplizierter gemacht", gab sich Jeunesse-Trainer Nicolas Huysman auf der Pressekonferenz als Realist, als er auf Nachfrage der portugiesischen Journalisten aussprach, was ohnehin jeder wusste: "Guimaraes ist der klare Favorit. Vom mentalen Aspekt her haben wir absolut nichts zu verlieren." Jeunesse muss versuchen, die 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel wettzumachen.

In der Trainingseinheit zuvor hatte der detailversessene Perfektionist Huysman Offensivstandards trainieren lassen. Der Gedanke dahinter war offensichtlich: Je höher das Niveau im Fußball, desto mehr neutralisieren sich Mannschaften mitunter aus dem Spiel heraus, wodurch ab einem gewissen Niveau überverhältnismäßig viele Partien durch Standards entschieden werden. "Standardsituationen sind auf diesem Niveau mitunter die leichtesten Möglichkeiten, um zum Torerfolg zu kommen", rechtfertigte Huysman seine Detailversessenheit, nachdem er penibel immer wieder die Laufwege seiner Akteure korrigiert hatte.

Nur Kyereh fällt aus

Während Huysman von seinen Spielern erwartet, die vermutlich wenigen Offensivstandards perfekt auszuspielen, dürfte hinter den drei Innenverteidigern Todorovic, Meddour und Steinbach auf Torhüter Sommer eine Schlüsselrolle zu kommen. Bereits im Hinspiel hielt der 29-jährige seine Farben mehrfach im Spiel. Gelassen gibt sich Sommer hinsichtlich der "weißen Wand". Die portugiesischen Zuschauer werden ordentlich Druck ausüben. "Aus meiner Zeit in Strasbourg bin ich es gewohnt, vor 20 000 Zuschauern zu spielen."

Personell kann Jeunesse nahezu aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Clayton de Sousa ist angeschlagen, derweil Kyereh die Reise nach Portugal aufgrund einer Sprunggelenksverletzung nicht antrat.