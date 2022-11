Klare Heimniederlage für Strassen gegen Racing. Fola immer tiefer in der Krise. Hesperingen baut Vorsprung auf F91 auf

BGL Ligue

Derbysieg für Jeunesse, Rosport überrascht, Topteams im Gleichschritt

Fola Esch erwischte am zwölften Spieltag der BGL Ligue einen perfekten Start gegen den Stadtrivalen Jeunesse. Bereits nach 13 Minuten schoss Ilyess Jeridi die Heimmannschaft in Führung. Doch dann sollte das Unheil seinen Lauf nehmen. Nur zehn Minuten dauerte die Freude der Gastgeber, dann traf Mohamed Camara ins eigene Gehäuse und sorgte für den Ausgleich. Noch vor der Pause drehte Milos Todorovic die Partie (36.'). Nach der Halbzeit flog Folas Diogo Pimentel mit Gelb-Rot vom Platz. Danach traf Todorovic zum 3:1-Endstand.

Eine überzeugende Vorstellung zeigte das Racing. Die Hauptstädter siegten auswärts mit 4:1 in Strassen. Carlos Teixeira hatte sich sein erstes Spiel als Interims-Trainer von Strassen nach der Entlassung von Christian Lutz sicher anders vorgestellt.

Warum Christian Lutz in Strassen gehen musste Nach drei Niederlagen in Serie hat sich der FC UNA Strassen von seinem Trainer getrennt. Wie geht es nun weiter?

Für die größte Überraschung des Spieltags sorgten aber die Rosporter. Der bis dato Tabellenletzte gewann auswärts mit 6:1 bei Mondorf. Mann des Spiels war der Niederländer Sam Crowther, der gleich dreifach für die Gäste traf (20.', 35.' und 55.'). Durch den Kantersieg verbessert sich die Mannschaft von Martin Forkel um drei Ränge auf Tabellenplatz 13.

Strassen kassiert auch mit Interimstrainer Carlos Teixeira eine weitere Pleite. Foto: Stéphane Guillaume

Titus Petingen setzt sich nach einem 4:1-Heimsieg gegen Hostert weiter in der Spitzengruppe fest (Tabellenplatz vier), während Niederkorn nach einem 1:0-Erfolg in Ettelbrück als Fünfter ebenfalls Anschluss an die vorderen Plätze hält.

Differdingen, das Wiltz zu Hause mit 2:1 besiegte, stürzt die Mannschaft aus dem Norden Luxemburgs derweil erneut in den Abstiegskampf.

Düdelingen mit spätem Sieg

Nach dem klaren 0:4-Auswärtserfolg bei Düdelingen zerlegt Hesperingen auch Käerjeng zu Hause mit 4:2. Dabei lag der Favorit zur Halbzeit noch mit 1:2 in Rückstand, spielte nach dem Seitenwechsel aber seine ganze Klasse aus.

Konkurrent F91 tat sich derweil auswärts bei Monnerich schwer und setzte sich in einer hektischen Schlussphase mit einem Last-Minute-Treffer von Edis Agovic in der vierten Minute der Nachspielzeit mit 3:2 durch. Durch den späten Sieg bleibt Düdelingen (33 Punkte) bis auf einen Zähler an Tabellenführer Hesperingen (34 Punkte) dran.





