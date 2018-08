Mit der zweiten Niederlage im zweiten Saisonspiel steckt Fola Esch in der BGL Ligue bereits in einer kleinen Krise. Auch Racing wartet weiterhin auf den ersten Sieg.

Jeunesse setzt sich an die Spitze

Am zweiten Spieltag der BGL-Ligue-Saison 2018/19 haben einige Favoriten Federn gelassen. Besonders bitter war der Arbeitstag für die Akteure von Fola Esch, die mit der zweiten Niederlage in Folge auf den vorletzten Tabellenplatz abrutschten. Das Team von Trainer Thomas Klasen unterlag mit 0:2 in Mondorf. Doch auch Pokalsieger Racing wartet nach dem 2:2 gegen Rosport weiterhin auf den ersten Saisonsieg.

Fast hätten sich Jeunesse und Rümelingen am Sonntag ebenfalls mit einem Unentschieden getrennt, aber zwei späte Treffer des kurz zuvor eingewechselten Neuzugangs Klica (79.', 89.') stellten das Endergebnis auf 3:1. Damit übernehmen die Escher die Tabellenführung von Titus Petingen, das bereits am Samstag mit dem 2:1 gegen Hostert den zweiten Saisonsieg feierte.

Seinen ersten Dreier der neuen Spielzeit verbuchte derweil RM Hamm Benfica mit einem souveränen 3:0 in Strassen.

Fabien Heinz (l., RM Hamm Benfica) und Gautier Bernardelli (Strassen) kämpfen um den Ball. Foto: Michel Dell'Aiera

Resultate

Am Samstag:

Titus Petingen – Hostert 2:1

Am Sonntag:

Jeunesse – Rümelingen 3:1

Strassen – RM Hamm Benfica 0:3

Racing – Rosport 2:2

Mondorf – Fola 2:0

Am Montag:

19.30: F91 – Differdingen

Verlegt:

Niederkorn – Etzella