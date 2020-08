Jeunesse scheint bereit zum Aufbruch

Im Lokalderby mit Fola erreichte die junge Fußballmannschaft der Escher Jeunesse ein Unentschieden. Trainer Marcuss Weiss war zufrieden.

Am Samstagabend trennten sich Fola und Jeunesse mit einem 1:1-Unentschieden. Dabei sahen die 600 Zuschauer ein spannendes Derby, in dem insbesondere die junge Mannschaft der Escher Jeunesse zu überzeugen wusste.



Fola - Jeunesse: 1:1 (1:1)

„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“ schrieb der deutsche Schriftsteller Hermann Hesse in seinem Gedicht „Stufen“ und dieser „Zauber“ war am Samstagabend im Stade Emile Mayrisch gleich in zweifacher Hinsicht zu spüren ...