Der Fußball-Rekordmeister schafft bei Tobol Kostanay ein 1:1-Unentschieden und steht damit in der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League.

Sport 1

Jeunesse schafft die große Überraschung

Jeunesse Esch hat den Glauben an sich selbst nie verloren und steht in der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League. Beim kasachischen Spitzenteam Tobol Kostanay erzielte der Luxemburger Rekordmeister ein 1:1.

In einer chancenarmen Begegnung waren die Gastgeber in der 22.' in Führung gegangen, nachdem Meddour nach einem Freistoß ein Eigentor unterlaufen war. Nach dem Seitenwechsel holte Jeunesse-Neuzugang Arslan einen Foulelfmeter heraus, den er selbst zum Ausgleich verwandelte (59.'). Beim Hinspiel vor heimischer Kulisse waren keine Tore gefallen.

In der zweiten Qualifikationsrunde geht es nun gegen Vitoria Guimaraes aus Portugal. Das Hinspiel findet am kommenden Donnerstag im Stade Josy Barthel statt.