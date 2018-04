Jeunesse lässt Punkte liegen

Am Mittwochabend wurde der 16. Spieltag der BGL Ligue nachgeholt. Der FC Progrès, F91, Fola und Differdingen siegten, während Jeunesse in Mondorf nicht über ein 0:0 hinauskam.

Bob Hemmen Am Mittwochabend wurde der 16. Spieltag der BGL Ligue nachgeholt. Der FC Progrès, F91, Fola und Differdingen siegten, während Jeunesse in Mondorf nicht über ein 0:0 hinauskam.

Die Escher Jeunesse musste im Kampf um die europäischen Plätze einen kleinen Rückschlag hinnehmen. In Mondorf holte das Team von Marc Thomé am 16. Spieltag der BGL Ligue, der am Mittwochabend nachgeholt wurde, nur einen Punkt. Die Gäste sind damit auf Rang vier abgerutscht, weil Fola zu Hause deutlich gegen Hostert gewonnen hat.

Von Aufsteiger Hostert ließ sich Fola diesmal nicht überraschen und siegte mit 4:1. Martin-Suarez traf in der 3.'. In der 35.' gelang Desevic das Ausgleichstor. Doch von der 40.' an mussten die Gäste in Unterzahl auskommen, weil Bertoux die Gelb-Rote Karte sah. Fola kam besser aus der Kabine und ging in der 52.' wieder durch Hadji in Führung. Dallevedove sorgte in der 67.' für die Entscheidung. In der 81.' traf Hadji per Foulelfmeter zum 4:1-Endstand.



F91 hatte zu Hause ebenfalls keine Probleme, um sich gegen RM Hamm Benfica mit 4:0 durchzusetzen. Bereits nach zehn absolvierten Minuten lagen die Düdelinger mit 2:0 in Führung. Nationalspieler Turpel traf in der 6.' aus 16 m ins gegnerische Tor, bevor der Angreifer vier Minuten später per Foulelfmeter auf 2:0 erhöhte. Noch vor dem Seitenwechsel (42.') gelang Bertino Cabral das 3:0. Seinen dritten Tagestreffer bejubeln durfte Turpel in der 47.'.

David Turpel (2.v.r.) erzielte beim Heimsieg der Düdelinger drei Tore. Foto: Christian Kemp

Karapetian mit Doppelpack



Beim Duell zwischen Titus Petingen und Niederkorn lag der Favorit ebenfalls schnell in Führung. In der 4.' war es Sébastien Thill, der zum 1:0 traf. Toptorjäger Karapetian durfte sich nach 35 Minuten über sein 19. Saisontor freuen.



Im zweiten Durchgang gab es zunächst kaum Höhepunkte, in der 85.' sorgte Avdusinovic für Aufregung, weil er wegen groben Foulspiels die Rote Karte sah. In Unterzahl gelang den Gastgebern dann drei Minuten später zwar noch der Anschlusstreffer durch Dzanic, der Sieg war dem FC Progrès allerdings nicht mehr zu nehmen. Karapetian erzielte in der 90. + 1.' sogar noch 3:1.



Mit Neu-Trainer Dan Theis an der Seitenlinie wollte auch Differdingen unbedingt gewinnen, um den Anschluss an die europäischen Plätze nicht zu verlieren. In der 2.' gingen die Gastgeber durch Vandenbroeck in Führung. Nach 21 Minuten stand es dann bereits 2:0 für Differdingen, weil ein Fernschuss von Perez im Tor landete. In der 35.' erzielte Almeida das 3:0. Noch vor dem Seitenwechsel gelang Alverdi (43.') das 1:3.



Davon ließen sich die Gastgeber allerdings kaum beeindrucken, sodass Holter in der 64.' zum 4:1 nachlegte. In der Schlussphase musste Rodange in Unterzahl auskommen, da Makasso die Rote Karte sah. Holter traf mit seinem zweiten Tor in der 82.' zum 5:1-Endstand.

Nakache sichert Racing den Sieg



Die Zuschauer in Strassen sahen lange ein torloses Duell zwischen Strassen und Racing. Am Ende durften allerdings die Gäste jubeln, weil Nakaches Tor in der 77.' zum Auswärtssieg reichte. In der 90.' sah Strassens Edis Agovic die Gelb-Rote Karte.



Rosport hat bei der US Esch einen wichtigen Dreier geholt. Die Gäste siegten dank Treffern von Feltes (45.') und Weirich (88.') mit 2:0.