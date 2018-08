Nach dem zweiten Spieltag der BGL Ligue, bei dem am Montag noch F91 auf Differdingen trifft, stehen zwei Teams mit sechs Punkten an der Spitze: Jeunesse Esch und Titus Petingen.

Jeunesse jubelt, Fola taumelt

Am Wochenende stand der zweite Spieltag der BGL Ligue auf dem Programm. In Esch könnte die Stimmung unterschiedlicher nicht sein. Während Jeunesse mit zwei Siegen die Tabelle anführt, wartet Fola noch auf seinen ersten Punkt. Am Montag (19.30 Uhr) steht noch das Duell F91 gegen Differdingen auf dem Programm.



Wir blicken in unserer Bildergalerie auf diesen zweiten Spieltag zurück.



15 Zwei Spiele, zwei Siege: Jeunesse Esch startet perfekt in die neue Saison. Foto: Fernand Konnen

um weitere Bilder zu sehen. Zwei Spiele, zwei Siege: Jeunesse Esch startet perfekt in die neue Saison. Foto: Fernand Konnen Almir Klica wurde spät eingewechselt und erzielte zwei Treffer für Jeunesse. Foto: Fernand Konnen Omar Er Rafik (l.) hatte in der 16.' für die Escher ausgeglichen. Foto: Fernand Konnen Nicht zufrieden war Rümelingens Trainer Sven Loscheider am Sonntag auf der Grenz. Foto: Fernand Konnen Kapitän Milos Todorovic ist eine der Stützen bei Jeunesse Esch. Foto: Fernand Konnen Eurico Gomes traf in der 28.' zum 1:0 für RM Hamm Benfica gegen Strassen. Foto: Michel Dell’Aiera Dos Santos Ronny Souto devant Pedro Dos Santos / Football Luxembourg BGL Ligue / Journée N°2 / Saison 2018-2019 / Una Strassen vs RM Hamm Benfica / Complexe Sportif Jean Wirtz, Strassen / Photo : Michel Dell’Aiera Foto: Michel Dell'Aiera Laurent Jans und Metz hatten am Samstag in der Ligue 2 gewonnen. So hatte der Nationalspieler am Sonntag Zeit, um sich die Begegnung Strassen gegen RM Hamm Benfica anzusehen. Foto: Michel Dell’Aiera Zweikampf zwischen Ben Payal (l.) und Ronny Souto. Foto: Michel Dell'Aiera Fabien Heinz (l.) und Gautier Bernardelli mit einer artistischen Einlage beim Kampf um den Ball. Foto: Michel Dell’Aiera Artur Abreu (r.) erzielte zwei Tore für Titus, eines davon in der Nachspielzeit zum Sieg gegen Hostert. Foto: Ben Majerus Admir Desevic (l.) im Zweikampf mit Joel da Mata. Foto: Ben Majerus Der Torwart der US Hostert, Valentin Roulez, wartet gespannt auf einen Freistoß der Petinger. Foto: Ben Majerus Perfekte Ballkontrolle bei Rasheed Eichhorn. Foto: Ben Majerus Artur Abreu war der Matchwinner für Titus Petingen. Foto: Ben Majerus

Die Tabelle: