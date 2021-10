Die Düdelinger Fußballer holen sich die Tabellenführung zurück, während Titelanwärter Hesperingen endlich wieder gewinnt.

BGL Ligue

Jeunesse-Jubel verpufft, F91 souverän

Jan MORAWSKI Die Düdelinger Fußballer holen sich die Tabellenführung zurück, während Titelanwärter Hesperingen endlich wieder gewinnt.

Zum Abschluss des zehnten Spieltags in der BGL Ligue hat F91 die Tabellenführung zurückerobert. Nachdem die Überraschungsmannschaft aus Strassen am Samstag an die Spitze gesprungen war, schlugen die Düdelinger am Sonntag zurück.

Beim ungefährdeten 4:1-Erfolg gegen Rosport trafen Kevin van den Kerkhof (12.', Foulelfmeter), Mehdi Kirch (35.'), Jules Diouf (58.') und Abdoul Kaboré (74.') für die Hausherren. Den Ehrentreffer der Gäste besorgte Jordy Soladio per Foulelfmeter (81.').

Weiter auf der Stelle tritt hingegen die Jeunesse, die gegen Differdingen nicht über ein torloses Unentschieden hinauskam und im Mittelfeld der Tabelle feststeckt. Dabei hätte die Mannschaft von Trainer Jeff Strasser fast in letzter Sekunde gejubelt, doch der Treffer von Stelvio da Cruz (90. + 4.') wurde wegen Abseits nicht gegeben.

David Vandenbroeck: „Ich bin kein Tyrann“ Es wird Fußball gespielt am Wochenende - trotz neuer Covid-Bestimmungen. In Wiltz steht ein neuer Trainer an der Seitenlinie.

Im dritten Spiel des Sonntags gelang Titelanwärter Hesperingen ein 3:2-Sieg bei Rodange. Für das Kuriosum der Partie sorgte allerdings Rodanges Jean-Paul Makasso, der sich nach dem Schlusspfiff dermaßen aufregte, dass er zwei Mal die Gelbe Karte und somit Gelb-Rot sah.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.