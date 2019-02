Die Fußballer von der Escher Jeunesse bauen nach einem schmeichelhaften Unentschieden bei Schlusslicht Rümelingen die Tabellenführung in der BGL Ligue aus. Überzeugen kann der Rekordmeister aber nicht.

Jeunesse gibt Sieg aus der Hand

(LuS) - Jeunesse Esch bleibt in der BGL Ligue auf Titelkurs, auch wenn das glückliche 1:1 beim kampfstarken Schlusslicht in Rümelingen hart erkämpft und auch etwas schmeichelhaft war. "Wenn man als Tabellenführer beim Letzten nur Unentschieden spielt, ist man immer enttäuscht. Mit dem Punkt kann ich nicht zufrieden sein. Wir haben das 2:0 nicht gemacht. Das schmerzt hintenraus, klar", war Jeunesse-Coach Marc Thomé sichtlich angefressen, während Rümelingen ein deutliches Zeichen im Abstiegskampf setzte.

Denn vor allem in der ersten Halbzeit hatten die Rümelinger ein klares Chancenplus. Doch weder Sahin nach einer scharfen Hereingabe von Gomes noch Diallo, der freistehend vor dem sich in den Schuss stürzenden Steinbach Volley abzog, trafen ins Tor. Gomes' Linksschuss strich knapp übers Gebälk. Wie aus dem Nichts ließ Kyereh nach Doppelpass mit Er Rafik mit einem Tunnel gegen Torwart Winckel die Gäste in Führung gehen – 0:1 (33.'). Beinahe wäre dem gleichen Spieler zwei Minuten später das 2:0 gelungen.





Kurz vor der Pause hatte Sahin die beste Gelegenheit zum Ausgleich, als er frei vor Sommer auftauchte, aber den Ball nicht am reaktionsschnellen Jeunesse-Keeper vorbei bekam. Rümelingen blieb vor 680 Zuschauern die dominierende Mannschaft und wurde durch einen Kopfballaufsetzer von Sahin in der 70.' mit dem Ausgleich belohnt.



Die Hausherren hatten weitere Großchancen: Ein Schlenzer von Gomes wurde von Fiorani zur Ecke gelenkt und Sahins Schuss aus kurzer Distanz im letzten Moment geblockt. Der eingewechselte Escher Natami hatte im Anschluss zwei dicke Möglichkeiten zur erneuten Gästeführung. In der Schlussphase setzten beide Teams alles auf eine Karte. Diallo hatte fünf Minuten vor dem Ende das Siegtor für die Gastgeber auf dem Fuß, doch es fehlten wenige Zentimeter.