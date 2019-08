Am vierten Spieltag der BGL Ligue hat das Fußballteam aus Mühlenbach überrascht. Der Aufsteiger besiegte Fola Esch. Auch der Rekordmeister darf jubeln.

Jeunesse gewinnt, Aufsteiger schockt Fola

Jan MORAWSKI Am vierten Spieltag der BGL Ligue hat das Fußballteam aus Mühlenbach überrascht. Der Aufsteiger besiegte Fola Esch. Auch der Rekordmeister darf jubeln.

Bei Fola Esch stottert der Motor. Die Mannschaft von Trainer Jeff Strasser bleibt nach vier Spieltagen in der BGL Ligue hinter den Erwartungen zurück. Mit dem 2:3 bei Aufsteiger Mühlenbach kassierte das Team bereits die zweite Saisonniederlage. Cheriak (17.'), Makonda (57.') und Bop (83.') trafen für die Hausherren. Letzterer erzielte sein Tor per Handelfmeter, nachdem Folas Mersch regelwidrig auf der Linie geklärt hatte und dafür vom Platz geflogen war. Koçur hatte in der 31.' per Strafstoß den Ausgleich für die Gäste erzielt, Correia verkürzte nur noch (90.').

Im Kampf um den Anschluss an die Tabellenspitze hat Folas Stadtrivale Jeunesse derweil einen wichtigen Sieg errungen. Der Rekordmeister setzte sich mit 2:1 gegen die bislang starken Rosporter durch. Boakye wurde mit seinen beiden Treffern (9.', 50.') zum Mann des Spiels. Bevor Biedermann in der 70.' für die Gastgeber traf, scheiterte Lascak mit einem Foulelfmeter an Ivesic (22.'). Ziemlich chancenlos war Kellerkind Hostert, dass nach dem 0:3 gegen Racing weiter auf den ersten Saisonpunkt wartet. Bouché (9.'), Ikene (23.') und Nakache (68.') trafen für die Gäste.

Bereits am Samstagabend hatte sich Titus Petingen durch ein 4:1 gegen Aufsteiger Rodange an die Tabellenspitze geschossen.