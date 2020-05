Die Escher Jeunesse hat einen neuen Trainer gefunden. Marcus Weiss übernimmt das Ruder beim Rekordmeister.

Jeunesse Esch: Weiss neuer Trainer

Joe GEIMER Die Escher Jeunesse hat einen neuen Trainer gefunden. Marcus Weiss übernimmt das Ruder beim Rekordmeister.

Vier Tage nach der Trennung vom Franzosen Noël Tosi kann Jeunesse Esch einen Nacholger als Cheftrainer präsentieren: Marcus Weiss soll den Rekordmeister in der BGL Ligue wieder zu alter Klasse führen.

Der 33-jährige Deutsche stand in der abgebrochenen Saison als Coach bei Mertert/Wasserbillig in der Ehrenpromotion in der Verantwortung und besitzt die UEFA-A-Lizenz.

Die Escher glauben in Weiss den richtigen Mann gefunden zu haben um die "neue Ausrichtung des Clubs, junge und erfolgshungrige Spieler in die Mannschaft zu integrieren", umzusetzen.





