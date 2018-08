Starker Saisonauftakt von Rekordmeister Jeunesse. Obwohl Er Rafik und Co. zurückschlagen, setzte sich das Team von Trainer Marc Thomé im Escher Derby gegen Fola durch. Niederkorn kassierte eine überraschende Niederlage.

Jeunesse dreht Escher Derby

Bob HEMMEN Starker Saisonauftakt von Rekordmeister Jeunesse. Obwohl Er Rafik und Co. zurückschlagen, setzte sich das Team von Trainer Marc Thomé im Escher Derby gegen Fola durch. Niederkorn kassierte eine überraschende Niederlage.

Mit einem packenden Escher Derby wurde am Sonntag die neue Spielzeit in der BGL Ligue eröffnet. Auf der Grenz siegte Jeunesse mit 3:1 gegen Fola, obwohl die Gäste zunächst in Führung lagen.

Es dauerte bis zur 15.', als Fola jubeln durfte, weil Koçur von einem Abwehrfehler der Gastgeber profitierte, um das 1:0 zu erzielen. Nach dem Führungstreffer agierte das Team von Trainer Thomas Klasen bis zur Halbzeitpause selbstbewusst.

Nach dem Seitenwechsel benötigte Jeunesse aber nicht lange, um das Ausgleichstor zu erzielen. In der 47.' trat der eingewechselte N'Diaye zum Freistoß an, Klein fälschte den Ball ins eigene Tor zum 1:1 ab. Nur wenige Minuten später ging der Rekordmeister dann in Führung: Kyereh ließ Keeper Hym in der 59.' keine Abwehrchance.

Auch in der Folge hatte Jeunesse mehr vom Spiel, Er Rafik sorgte in der 82.' mit dem 3:1 für die Entscheidung.

Diallo mit Doppelpack

Aufsteiger Rümelingen ging zum Saisonauftakt vor heimischer Kulisse als klarer Außenseiter ins Duell mit dem Titelaspiranten Niederkorn. Der FC Progrès benötigte dann auch nur 21 Minuten, bis Torres die Gäste in Führung brachte.

Beide Teams erarbeiteten sich vor dem Seitenwechsel zwar noch Torchancen, es sprang aber nichts Zählbares heraus. Im zweiten Durchgang bemühten sich die Gastgeber und wurden in der Schlussphase dann auch belohnt. Diallo traf gleich doppelt (81.', 83.') und bescherte seinem Team drei Punkte.

In der Nachspielzeit sah Rümelingens Bjelic noch die Gelb-Rote Karte.

Etzella mit Punktgewinn

Auch Etzella wusste, dass es gegen den amtierenden Pokalsieger Racing nicht einfach werden würde. Das Team aus dem Norden beschränkte sich im ersten Durchgang auf Konter und konnte sich kaum Möglichkeiten herausspielen.

Nach einem Handspiel Keitas verwandelte Osmanovic den anschließenden Elfmeter in der 45. + 2.' souverän zur 1:0-Führung für die Mannschaft von Coach Patrick Grettnich. In der zweiten Hälfte lief es für die Ettelbrücker dann direkt besser und Pimentel erzielte in der 54.' das 1:1.

Obwohl Racing anschließend die besseren Chancen hatte, endete die Partie unentschieden. Shala hatte in der 87.' die beste Gelegenheit, doch noch ein Tor zu erzielen, er scheiterte aber an Torhüter Grub.

Kapitän Kevin Holtz und Etzella freuten sich über das Unentschieden gegen Racing um Jonathan Hennetier (l.).

Weitere Partien

Am Sonntagabend kommt es noch zu den Duellen zwischen Rosport und Titus Petingen, Hostert und Strassen (beide 18 Uhr). Zudem trifft Differdingen von 19 Uhr an auf Mondorf. Meister F91 tritt erst am Montag (19.30 Uhr) bei RM Hamm Benfica an.