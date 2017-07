(DW) - In den Alpen fällt heute und morgen eine Vorentscheidung um den Gesamtsieg bei der Tour de France. Ex-Radprofi Fränk Schleck wird für Sie das Renngeschehen live analysieren - aber nicht nur das: Der Gesamtdritte von 2011 steht für Ihre Fragen zur Verfügung!

Wenn Sie Fragen rund um die Tour de France oder den Radsport im Allgemeinen haben, senden Sie diese einfach per Mail an sport@wort.lu oder stellen Sie sie gleich im betreffenden Kästchen unten im Liveticker.

Alternativ können Sie diese auch auf Facebook per Kommentar unter dem entsprechenden Beitrag oder per Privatnachricht an die Facebookseite der Sportredaktion senden ...