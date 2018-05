Jerusalem leuchtet in Pink: Giro startet mit Großaufgebot

4000 zum Teil schwer bewaffnete Polizisten sollen beim Auftakt des 101. Giro d'Italia am Freitag im heißen Jerusalem für Sicherheit sorgen. Die Profis vertrauen ihnen.

4000 zum Teil schwer bewaffnete Polizisten sollen beim Auftakt des 101. Giro d'Italia am Freitag im heißen Jerusalem für Sicherheit sorgen. Die Profis vertrauen ihnen.

(dpa) - Das Knattern des Helikopters über der auf fast 800 Meter Höhe liegenden Jerusalemer Innenstadt übertönt die stampfende Technomusik zum Start des Giro d'Italia. 4000 Polizisten, teilweise schwer bewaffnet, sichern das Rad-Spektakel in Israel. Zum Auftakt des Rennens mit Blick auf die Altstadt schwitzen am Freitag Zehntausende Zuschauer am Rand der 9,7 Kilometer langen Prolog-Strecke bei schwülen 30 Grad im Schatten.



Trotz des Großaufgebots an Sicherheitskräften ist die Stimmung in der religiös bedeutsamen und oft vom Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern geprägten Stadt ausgelassen. Der Berliner Giro-Debütant Maximilian Schachmann ist begeistert.

Der Radprofi aus der belgischen Quick-Step-Mannschaft schwärmt von der freundlichen Begrüßung. „Die Leute hupen so positiv wie eine Hymne“, sagte Schachmann. „Die fahren langsam nebenbei, machen Fotos, lassen das Fenster runter, sagen: Oh, super, dass ihr hier seid. Die sind alle begeistert.“



Jerusalem ist die heilige Stadt für die drei monotheistischen Weltreligionen Christentum, Judentum und Islam. Nur wenige Gehminuten vom Start und Ziel des Giro entfernt liegen in der Altstadt die religiösen Stätten: die Grabeskirche als wichtigstes Heiligtum für Christen weltweit, die Klagemauer als wichtigstes Heiligtum für Juden sowie der Tempelberg mit der Al-Aksa-Moschee und dem Felsendom, drittheiligste Stätte für Muslime.



Vorjahressieger Tom Dumoulin vom deutschen Team Sunweb hebt die Außergewöhnlichkeit des Starts in Jerusalem hervor. „Es ist definitiv eine besondere Stadt mit so viel Geschichte und so viel Kultur“, betonte der Niederländer. „Es ist eine schöne Stadt, ich war schon an der Klagemauer.“

Israel beansprucht ganz Jerusalem als Hauptstadt, die Palästinenser hingegen wollen Ost-Jerusalem als Hauptstadt für einen künftigen eigenen Staat. Seit Jahren kommt es auch in der Stadt immer wieder zu Messerattacken von Palästinensern.

Der viermalige Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin hatte vor dem Start allerdings keine besonderen Sicherheitsbedenken. „Ich glaube, dass wir in Zeiten leben, wo man nirgendwo mehr wirklich zu 100 Prozent sicher ist“, sagte er. „Ich denke, wenn sich einer auf Sicherheitsfragen versteht, dann ist das Israel.“



Der Prolog mit 175 Startern aus 22 Teams - der Weißrusse Konstantin Siutsou fällt nach einem schweren Sturz beim Einfahren aus - war nur ein Vorgeschmack auf tropische Temperaturen. Nach der ersten Etappe am Samstag entlang der Mittelmeerküste zwischen Haifa und Tel Aviv wird es am Sonntag richtig heiß: Ein Rennen fast 230 Kilometer durch die Wüste in Richtung Süden, von Beerscheva bis nach Eilat am Roten Meer. Das Thermometer soll auf bis auf 40 Grad klettern.