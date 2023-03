Ende Juni soll Karateka Jenny Warling bei den European Games in Krakau mit dabei sein. Doch noch ist die 29-Jährige verletzt.

Karate

Jenny Warling will in drei Monaten wieder fit sein

Jan MORAWSKI Ende Juni soll Karateka Jenny Warling bei den European Games in Krakau mit dabei sein. Doch noch ist die 29-Jährige verletzt.

Für Jenny Warling hat ein Wettlauf gegen die Zeit begonnen. Ende 2022 wurde die Karateka an den Kreuzbändern im Knie operiert, Ende Juni will sie bei den European Games im polnischen Krakau starten. Für diesen Wettkampf hatte sich die Weltranglisten-Neunte kürzlich durch einen sogenannten Universalplatz qualifiziert.

Jenny Warlings neuer Zeitplan ist mehr als sportlich Eigentlich wollte die 28 Jahre alte Karateka im Jahr 2023 durchstarten. Doch der zweite Kreuzbandriss ihrer Karriere warf sie zurück.

Der 29-Jährigen bleiben gemeinsam mit ihren Trainern und Physiotherapeuten nun also weniger als drei Monate Zeit, um die Rehabilitation voranzutreiben. „Der Zeitplan sieht etwas eng aus, aber alle Tests sind in Ordnung. Ich werde Gas geben“, hatte Warling Anfang Februar bereits angekündigt. Sollte es für Krakau nicht reichen, steht Ende Oktober die WM in Budapest (H) auf dem Programm.

