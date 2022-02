Im neuen Ranking des Karate-Weltverbandes WKF macht die Luxemburgerin Jenny Warling einen Sprung. Die Freude ist groß.

Karate-Weltrangliste

Jenny Warling war noch nie so weit oben

Jan MORAWSKI Im neuen Ranking des Karate-Weltverbandes WKF macht die Luxemburgerin Jenny Warling einen Sprung. Die Freude ist groß.

Die starken Leistungen machen sich für Jenny Warling bezahlt. In der neuen Weltrangliste liegt die 27 Jahre alte Karateka in ihrer Gewichtsklasse -55 kg auf Platz fünf - und damit so weit oben wie noch nie in ihrer Karriere. Zuvor war sie Siebte.

Warum Jenny Warling wieder lächeln kann Für Kampfsportlerin Jenny Warling fällt das Saisonfazit trotz WM-Drama positiv aus. Zum Jahreswechsel hofft sie auf Erholung.

„Unglaublich“, schreibt Warling in den sozialen Medien. Nach der WM in Dubai, bei der Warling knapp eine Medaille verpasste, und guten Ergebnissen in Paris (3. Platz) sowie Fujairah (UAE/5.) ist die COSL-Elitesportlerin in Topform. Vom 25. bis 29. Mai steht bei den Europameisterschaften im türkischen Gaziantep bereits das nächste Großevent auf dem Programm.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.