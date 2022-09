Bei den Budapest Open landet Kampfsportlerin Jenny Warling ganz oben auf dem Treppchen. Sie besiegt die U21-Europameisterin.

Karate

Jenny Warling startet mit Turniersieg in die Saison

Jan MORAWSKI Bei den Budapest Open landet Kampfsportlerin Jenny Warling ganz oben auf dem Treppchen. Sie besiegt die U21-Europameisterin.

Besser kann man eine neue Saison nicht beginnen. Karateka Jenny Warling (Weltranglistenposition: 5) hat sich bei den Budapest Open in Ungarn den Turniersieg erkämpft. Im Finale der Gewichtsklasse -55 kg gewann die 28-Jährige am Samstag mit 4:3 gegen die Deutsche Mia Bitsch (22). Zuvor hatte sich Warling klar mit 9:4 gegen die U21-Europameisterin und Lokalmatadorin Zsofia Baranyi (69) durchgesetzt.

Bei den Wettkämpfen in Budapest waren insgesamt 1.611 Athletinnen und Athleten am Start, die Luxemburgerin setzte sich unter 18 Kämpferinnen aus 13 Nationen durch. Wegen ihrer guten Platzierung in der Weltrangliste war Warling mit zwei Freilosen ins Turnier gestartet. Nun geht es in der Heimat weiter: Die 28-Jährige startet am Samstag beim Lion-Cup in Strassen.

