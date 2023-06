Gerade erst hat die 29 Jahre alte Karateka einen Kreuzbandriss auskuriert, nun darf sie bei den Europaspielen in Polen jubeln.

European Games

Jenny Warling hat eine Medaille sicher

Es ist wie ein Märchen. Fast hätte es Jenny Warling wegen einer Verletzung gar nicht zu den Europaspielen geschafft. Doch die 29-Jährige arbeitete hart und erholte sich gerade noch rechtzeitig von ihrem Kreuzbandriss. Beim Turnier in Krakau trat die Karateka am Donnerstag ohne große Erwartungen an – und überraschte alle Fans in der Halle in Bielsko-Biala.

Jenny Warling (l.) setzt sich gegen Madina Sadigova durch. Foto: Christian Kemp

Mit zwei Siegen und einem Unentschieden gewann Warling (Weltranglistenposition: 21) ihre Gruppe, steht damit im Halbfinale und hat die Bronze-Medaille bereits sicher. Zum Auftakt setzte sie sich mit 5:2 gegen die Polin Maria Kerner (67) durch, ehe sie sich mit 0:0 von Ivet Goranova (35) aus Bulgarien trennte. Zum Abschluss gelang der Luxemburgerin ein umjubelter 3:2-Sieg gegen Madina Sadigova (9) aus Aserbaidschan.

Nach der Entscheidung schrie Warling laut und umarmte erst ihren Trainer Raphael Veras, ehe sie sich ihren Fans auf der Tribüne widmete. Mit dabei waren unter anderem Trainingspartnerin Pola Giorgetti, Physiotherapeutin Nina Goedert sowie Raymond Conzemius und Laurent Carnol vom COSL.

Im Halbfinale trifft Warling nun auf die Weltranglistenerste: Das Duell mit der Ukrainerin Anzhelika Terliuga beginnt am Donnerstag um 16.50 Uhr.

