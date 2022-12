Die luxemburgische Karateka hat sich im Training eine folgenreiche Verletzung zugezogen.

Karate

Jenny Warling fällt mehrere Monate aus

André KLEIN Die luxemburgische Karateka hat sich im Training eine folgenreiche Verletzung zugezogen.

Luxemburgs Sportlerin des Jahres 2014, Jenny Warling, hat sich am vergangenen Samstag während einer Trainingseinheit in Strassen schwer am Knie verletzt. Wie eine spätere Diagnose im Krankenhaus ergab, riss sich die 28-jährige Karateka die Kreuzbänder. Für Warling ist es schon die zweite Verletzung dieser Art. Bereits bei einem internationalen Turnier in Hongkong im August 2018 zog die Kampfsportlerin des KC Walfer sich einen Kreuzbandriss im Knie zu.

Wie Jenny Warlings Mutter und Managerin Chantal offiziell in einem Schreiben mitteilte, hat sich ihre Tochter bereits erfolgreich einer Operation unterzogen. Für die COSL-Elitesportlerin stehe nun ein mehrere Monate dauerndes intensives Rehatraining auf dem Programm, anstelle der Vorbereitungsphase für zwei große Sportereignisse im kommenden Jahr.

Kaum Chancen auf European Games in Polen

Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird Warling nicht an den European Games in Polen im Juni kommenden Jahres teilnehmen können.

Sollte der Heilungsprozess nach Plan verlaufen, dürften zumindest die Karate-Weltmeisterschaften im Oktober in Budapest ein realistisches Ziel sein, auch wenn Warling dann nur wenig Zeit für eine effektive Vorbereitung bleiben wird. Die fehlende Wettkampfpraxis könnte dann auch ein Faktor sein. Hoffnung macht derweil, dass die 28-Jährige nach ihrem ersten Kreuzbandriss wieder zu voller Stärke zurückgefunden hat.

