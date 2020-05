Jempy Drucker: „Es liegt nicht in unserer Hand“

Der Radsportweltverband hat den neuen Rennkalender für das Jahr 2020 präsentiert. Jempy Drucker freut sich darüber, nun wieder ein Ziel zu haben.

„Der vorgestellte UCI-Plan ist keine Überraschung. Es war abzusehen, worauf es hinauslaufen würde“, verriet Jempy Drucker gestern am frühen Abend. Der Profi des deutschen Teams Bora-hansgrohe ist sich sicher: „In meinen Augen ist der Plan eine gute Lösung. Der Weltverband will praktisch die gesamte Saison innerhalb von nur drei Monaten nachholen. Das ist ein ambitioniertes Projekt, was aber in der aktuellen Situation durchaus Sinn macht.“

Der 33-Jährige ist allerdings nicht blauäugig ...